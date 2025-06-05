Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 19 şüpheli yakalandı, adreslerde 108 uyuşturucu etkili hap, 2,61 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.