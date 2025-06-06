Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.

Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest aldı, serilen namazlık ve kilimlerde vaaz dinledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

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