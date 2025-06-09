Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Çocuğun annesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yapılan aramalar sonucunda olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Akarcalı Mahallesi yakınında kayıp gence ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Öztürk, serinlemek için İsmailiye Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.