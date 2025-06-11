GÜNCELLEME - Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Sümer Mahallesi’ndeki bir ikamette saklandığını belirlediği Ali B'yi adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), iş yerine gelen oğlu Ali B'nin (24) bıçaklı saldırısına uğradı.

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