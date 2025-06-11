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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:50
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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu A.Y, A.Ö, M.S, Y.Ö. ile tutuksuz sanık B.Ö. ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada beyanı alınan tanık H.K, olay günü A.Y'ye ait yıkamacının ofisinde oturduğunu ve alkol aldığını söyledi.

        Sanık A.Ö'nün maktul Ömer Demir'i barışmak amacıyla yanına çağırdığını belirten H.K, "Orada diğer sanıklar da vardı. Sadece sanıklardan B.Ö'nün ofisin içinde olmadığını hatırlıyorum. Ofiste alkol aldığım için net bir şey göremedim. Asıl olay ofisin dışında gerçekleşti. Bağırma sesleri duydum. Sonrasında silah sesi geldi. 7-8 el silah sesi duydum. Sonra ben masanın altına eğildim. Silah sesleri bitince dışarı doğru kaçtım. Kimin kime ateş ettiğini bilmiyorum." diye konuştu.

        Sanık A.Ö, savunmasında, gün içinde telefonda tartıştığı Ömer Demir'in kendisine tehdit içerikli mesajlar attığını iddia etti.

        Bu mesajları göstermek için A.Y'nin yanına gittiğini anlatan A.Ö, şöyle konuştu:

        "Telefonu A.Y'ye verdim. Ömer ile A.Y. konuştu. Ömer, A.Y'ye barışmak için dükkanına geleceğini söylemiş. Ömer Demir bir grup arkadaşıyla silahlı bir şekilde A.Y'nin yıkamacı dükkanına geldi. Bize karşı aniden ateş edince ben de panik yaptım ve onlara doğru ateş ettim. Yanındaki arkadaşları da bize doğru ateş ediyordu. Benim kimseyi öldürme amacım yoktu."

        Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak 2024'te silahla vurularak yaralanan Ömer Demir (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlılardan A.Y, A.Ö, M.S. ve Y.Ö. tutuklanmış, B.Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

        Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle savcılıkça hazırlanan iddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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