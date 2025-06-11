Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda işletmelerine karekod uyarısı

        Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, ilçedeki gıda işletmelerini 28 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek karekod uygulamasına uyulması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda işletmelerine karekod uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, ilçedeki gıda işletmelerini 28 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek karekod uygulamasına uyulması gerektiğini bildirdi.

        Erdoğan, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları"nın 29 Mayıs 2025'de kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

        Erdoğan, 28 Temmuz'dan itibaren market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim alanlarında işletmelere özel hazırlanan gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin görebileceği konumda bulunması gerektiğini ifade etti.

        İşletmelerin karekodlarını Bakanlığın ilgili sitesinden temin edebileceğini belirten Erdoğan, ilçedeki gıda işletmelerinin süreci zamanında tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı
        Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı
        Baraj gölünü izlerken suya düştü, botla kurtarıldı
        Baraj gölünü izlerken suya düştü, botla kurtarıldı
        "Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" düzenlendi
        "Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" düzenlendi
        Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmas...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmas...
        Başına mermi isabet eden döner ustası: Ölebilirdim, suçlu bulunsun
        Başına mermi isabet eden döner ustası: Ölebilirdim, suçlu bulunsun