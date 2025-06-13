Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kadınların çantasından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Adana'da alışverişteki kadınların çantasından hırsızlık yapan hamile şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kadınların çantasından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da alışverişteki kadınların çantasından hırsızlık yapan hamile şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde merkez Seyhan ilçesindeki semt pazarlarında alışverişte olan 3 kadının çantalarından hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Müştekilerle görüşen ekipler, şüphelinin 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ve 3 bin 500 lira çaldığını tespit etti.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelinin Aynur G. olduğunu belirledi.

        Ekipler, Aynur G'yi, Kuruköprü Mahallesi'ndeki pazar yerinde keşif yaptığı sırada yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aynur G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması

        Benzer Haberler

        Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediye başkan vekilleri 17 Haziran'da seçilecek
        Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediye başkan vekilleri 17 Haziran'da seçilecek
        Pazarda 3 kadının altın, para ve cep telefonunu çalan yankesici, keşif yapa...
        Pazarda 3 kadının altın, para ve cep telefonunu çalan yankesici, keşif yapa...
        Adana'da tartıştığı eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay ha...
        Adana'da tartıştığı eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay ha...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Adana'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı