Adana'da kadınların çantasından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aynur G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelinin Aynur G. olduğunu belirledi.

Müştekilerle görüşen ekipler, şüphelinin 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ve 3 bin 500 lira çaldığını tespit etti.

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