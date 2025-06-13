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        Adana İl Jandarma Komutanı Sel'den Vali Köşger'e ziyaret

        Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:27
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        Adana İl Jandarma Komutanı Sel'den Vali Köşger'e ziyaret
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        Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köşger, Sel ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, jandarmanın milletin huzur ve güvenliği için gösterdiği üstün hizmetleri takdirle karşıladığını belirtti.

        Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümünü kutlayan Köşger, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın huzur ve refahı için fedakarca görevlerini ifa eden Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ilimiz dahil yurdumuzun dört bir tarafında yüksek vazife şuuruyla görevlerini yerine getiren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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