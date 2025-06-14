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        Adana'da aracın açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'da park halindeki bir aracın açılan kapısına çarparak savrulan ve karşı yönden gelen minibüsün de çarptığı motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:14
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        Adana'da aracın açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adana'da park halindeki bir aracın açılan kapısına çarparak savrulan ve karşı yönden gelen minibüsün de çarptığı motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Sercan Kusanç, park halindeki bir SUV aracın aniden açılan kapısına çarparak savruldu. Bu sırada karşı şeritten gelen bir minibüs de Kusanç'a çarptı.

        Yaralanan Kusanç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        İsmi öğrenilemeyen SUV aracın sürücüsü, Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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