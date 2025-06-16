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        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı öldü

        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 04:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 04:13
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        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı öldü
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        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına pikapın devrildiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla pikaptaki baba Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ı sudan çıkarttı.

        Yapılan kontrollerde baba ve iki kızının öldüğü tespit edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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