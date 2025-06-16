Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen kişi boğuldu

Ailenin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçesinde ve yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı.

Bunun üzerine iki arkadaş, Salih Tel'in ailesine durumu bildirdi.

Salih Tel'in yanından ayrılarak narenciye bahçesinde dolaşan Cuma Ç. ve Mehmet C. bir süre sonra döndüklerinde arkadaşlarını bulamadı.

İddiaya göre, Salih Tel (32), 14 Haziran'da arkadaşları Cuma Ç. ve Mehmet C. ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde buluştu.

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