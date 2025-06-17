Adana'daki cinayetin firari hükümlüsü Mersin'de yakalandı

Adana'da 18 yıl önce bir taksicinin öldürülmesinin ardından tutuklanan ve cezaevinden firar eden hükümlü, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat 2007'de merkez Seyhan ilçesindeki bir otelin barında taksi şoförü Serkan Şaylanlı'nın (24) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve 2017'de cezaevinden firar eden Orhan Ayan'ı (43) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, firari hükümlünün Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, iki günlük bekleyişin ardından çöp atmak için dışarıya çıkan Orhan Ayan'ı yakaladı.

Hükümlü, bu sırada kendisini yakalayan polislere başkası adına düzenlenmiş ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı kimliği gösterdi.

Orhan Ayan, 18 yıl önce kendisini yakalayan ekipteki bir polisin tanıması nedeniyle kurtulma amacına ulaşamadı.

Parmak izi incelemesinde de yakalanan kişinin firari hükümlü Orhan Ayan olduğu tespit edildi.