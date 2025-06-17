Adana'da horoz dövüştüren 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ekipler, iş yeri sahibi M.Y'yi (71), "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "hayvana eziyet" suçlarından gözaltına aldı.

Ekipteki bir sivil polis, kahvehaneye müşteri gibi giderek horoz dövüştürenleri gizli kamerayla kayda aldı.

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