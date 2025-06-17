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        Adana'da horoz dövüştüren 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 5 kişiye, toplam 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:19
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        Adana'da horoz dövüştüren 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 5 kişiye, toplam 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tahsilli Mahallesi'ndeki bir kahvehanede horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını aldı.

        Ekipteki bir sivil polis, kahvehaneye müşteri gibi giderek horoz dövüştürenleri gizli kamerayla kayda aldı.

        Daha sonra takviye ekiplerin desteğiyle kahvehaneye baskın yapıldı.

        İş yerinde horoz dövüştüren 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira para cezası verildi.

        Ekipler, iş yeri sahibi M.Y'yi (71), "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "hayvana eziyet" suçlarından gözaltına aldı.

        Dövüştürülen iki horoz, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

        Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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