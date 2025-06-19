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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:14
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 12 helikopter, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

        Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Polis, yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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