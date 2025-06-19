GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 12 helikopter, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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