Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:50 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

        Plajda denize giren Ali Ç. (16) ile kardeşi Ege Ç. (14), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Bölgedeki vatandaşlar iki kardeşi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sahilde yapılan Ali Ç, kurtarılamadı.

        Sağlık ekiplerince Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırılan Ege Ç, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
        "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücad...
        "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücad...
        Adana Sarıçam'da 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
        Adana Sarıçam'da 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
        Adana'da toprağa gömülü 4 el bombası bulunmasıyla ilgili 3 sanığa hapis
        Adana'da toprağa gömülü 4 el bombası bulunmasıyla ilgili 3 sanığa hapis
        Kozan'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Kozan'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı