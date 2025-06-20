Adana'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Sağlık ekiplerince Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırılan Ege Ç, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sahilde yapılan Ali Ç, kurtarılamadı.

Plajda denize giren Ali Ç. (16) ile kardeşi Ege Ç. (14), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

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