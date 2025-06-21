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        Adana Çukurova'daki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:30
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        Adana Çukurova'daki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Bir şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 19 Haziran'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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