Adana Çukurova'daki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Bir şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 19 Haziran'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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