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        Adana'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:15
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        Adana'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki M.Z.V'nin üzerinde yapılan aramada, 379 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheli, M.Z.V. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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