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        GÜNCELLEME - Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

        Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 07:39 Güncelleme: 24.06.2025 - 07:39
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        GÜNCELLEME - Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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        Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada gerekli taramayı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yardibi Mahallesi'nde yola ufak kaya parçaları düşmesi ve birkaç evde sıva dökülmesi haricinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yola düşen kayalar ivedilikle temizlenmiştir. Geçmiş olsun Saimbeyli, Allah her türlü afetten ülkemizi korusun."

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