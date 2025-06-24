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        İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:40
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        İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, bir adrese operasyon düzenledi, Y.M.G, F.A. ve Y.M.T'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 755 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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