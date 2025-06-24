Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Akkapı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kanaldan çıkarılan cesedin Umut Pirçek'e (41) ait olduğu belirlendi.
Pirçek'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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