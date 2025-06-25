Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ali Şevik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Çampınarı ile taraf avukatları ve bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, kooperatif başkanlığı yaptığını ve müteahhit olmadığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şevik, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İnşaat konusunda bir sorumluluğum olmamıştır. Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Rapor kapsamlı değildir. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuksuz sanık Mustafa Çampınarı da apartmanın yıkılmasında kusurunun bulunmadığını iddia ederek, beraatini ve hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.