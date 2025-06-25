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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:49
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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ali Şevik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Çampınarı ile taraf avukatları ve bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, kooperatif başkanlığı yaptığını ve müteahhit olmadığını söyledi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şevik, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İnşaat konusunda bir sorumluluğum olmamıştır. Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Rapor kapsamlı değildir. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Tutuksuz sanık Mustafa Çampınarı da apartmanın yıkılmasında kusurunun bulunmadığını iddia ederek, beraatini ve hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

        Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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