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        Adana'da 16 yaşındaki yeğenini yanıcı maddeyle yakan amca tutuklandı

        Adana'da, 16 yaşındaki yeğeninin üzerine yanıcı madde dökerek yakan amca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:26
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        Adana'da 16 yaşındaki yeğenini yanıcı maddeyle yakan amca tutuklandı
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        Adana'da, 16 yaşındaki yeğeninin üzerine yanıcı madde dökerek yakan amca tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde yaşayan Deniz K. (16), arkadaşıyla 7 Haziran'da evlerinin bulunduğu sokağa çıktığı sırada, babası Yusuf K. (53) ile miras anlaşmazlığı yaşayan amcası O.K. (52) koşarak çocuğun yanına gitti.

        Yeğeni Deniz K'nin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren O.K. olay yerinden kaçtı.

        Deniz K, üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevlerden kurtulmaya çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Deniz K'nin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan şüphelinin, yeğeninin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermesi ve çocuğun üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevlerden kurtulmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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