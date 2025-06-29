Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürülen kadın felç kaldı

        Adana'da eşi tarafından apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı atıldığı iddia edilen kadın, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürülen kadın felç kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da eşi tarafından apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı atıldığı iddia edilen kadın, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyemiyor.

        Merkez Sarıçam ilçesindeki binanın 6. katında ikamet eden öğretmen Dilek G. (31) ve eşi Çağlar G. (36) arasında 24 Mayıs'ta tartışma çıktı.

        İddiaya göre Çağlar G, tartışma sırasında darbettiği eşini balkondan aşağı attı.

        Zemin kattaki iş yerinin sundurmasına çarpıp beton zemine düşen Dilek G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanedeki tedavisi sonrası 4 Haziran'da taburcu edilen kadın, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyememeye başladı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Çağlar G. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - "Ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum"

        Dilek G, gazetecilere, 6 ay önce evlendiği Çağlar G'nin alkol kullanmayacağına dair kendisine söz vermesine rağmen içki içmeye devam ettiğini öne sürdü.

        Olay günü eşinin içki içmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını savunan Dilek G, şu iddialarda bulundu:

        "Eşim bana bağırıp hakaret etti, ardından da darbetti. Çocuk odasına kaçtım ama yakaladı ve balkona sürükledi. Korkuluklara tutunmuştum ama gözümün içine bakarak 'Bana içki içirmiyorsun, öl' dedi ve ellerimi açtı. Düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum."

        Dilek G, taburcu olduktan eve dönmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Ailem uzakta, maddi zorluklar yaşıyorum. Bana bunları yaşatan kişinin beni aşağı attığı evde yatalak halde yaşamak zorundayım. Başka yere gidecek imkanım yok. Yine de ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum." dedi.

        - "Adalete ve yargıya güvenimiz tam"

        Kadının avukatı Ozan Karabulut da zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

        Şüphelinin, müvekkilinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabulut, şöyle konuştu:

        "Hanımefendinin 6. kattan aşağı atıldığı çok net. Balkondaki kan izleri ve parmaklıklar bunu gösteriyor. Müvekkilim o an yaşamak için parmaklıklara tutunmuş. Şüpheli, yalan tanıklar bularak dosyayı etkilemeye çalışıyor. Müvekkilim yatalak, yürüyemiyor ve ciddi sağlık sorunları var. Adalete ve yargıya güvenimiz tam. Hukuki sürecin takipçisiyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmanan şüpheliler, tamire bırakılan ot...
        Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmanan şüpheliler, tamire bırakılan ot...
        21 gün önce kendisine düğün yapan eşinin darbedip 6'ncı kattan attığı öne s...
        21 gün önce kendisine düğün yapan eşinin darbedip 6'ncı kattan attığı öne s...
        Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın öldü
        Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın öldü
        Adana'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Adana'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Adana'da seyyar merdivenle girdikleri evde hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...
        Adana'da seyyar merdivenle girdikleri evde hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...
        Adana'da hırsızların seyyar merdivenle eve girmesi güvenlik kamerasında
        Adana'da hırsızların seyyar merdivenle eve girmesi güvenlik kamerasında