Adana'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Durumu fark eden restoranın sahibi Bertuğ Aksüt, müşteriye müdahale etti.

Karslılar Mahallesi'ndeki bir restoranda kimliği henüz öğrenilemeyen bir müşterinin soluk borusuna yiyecek kaçtı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibi tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

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