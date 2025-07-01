Adana'da bir kişi tartıştığı kadını tabancayla yaralayıp aynı silahla intihar etti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yılmaz, burada teslim olmamak için tabancayla başına ateş açtı.

Yılmaz, H.D'nin evine giderek eşiyle boşanmasına neden olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada H.D'yi göğsünden vurdu.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde, Serdar Yılmaz (42), D.Y. ile bir süre önce boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Serdar Yılmaz, boşanmalarında D.Y'nin ilk eşinin annesi H.D'yi (61) sorumlu tuttu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

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