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        Adana'da bir kişi tartıştığı kadını tabancayla yaralayıp aynı silahla intihar etti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:11 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:11
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        Adana'da bir kişi tartıştığı kadını tabancayla yaralayıp aynı silahla intihar etti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

        İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde, Serdar Yılmaz (42), D.Y. ile bir süre önce boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Serdar Yılmaz, boşanmalarında D.Y'nin ilk eşinin annesi H.D'yi (61) sorumlu tuttu.

        Yılmaz, H.D'nin evine giderek eşiyle boşanmasına neden olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada H.D'yi göğsünden vurdu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yılmaz, burada teslim olmamak için tabancayla başına ateş açtı.

        Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırırken, Serdar Yılmaz'ın ise öldüğünü belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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