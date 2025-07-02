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        Adana'da yanan ahırda 5 inek telef oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 inek telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:51
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        Adana'da yanan ahırda 5 inek telef oldu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 inek telef oldu.

        Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkisinde Mehmet Yılmaz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ahırdaki saman balyalarının da tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 inek telef oldu, 2 inek kurtarıldı.

        Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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