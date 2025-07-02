Adana'da yanan ahırda 5 inek telef oldu

Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkisinde Mehmet Yılmaz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 inek telef oldu.

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