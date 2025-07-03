Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16,5 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 4 Ekim 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi Güney Yıldızı Parkı'nda poşete gizlediği 6,73 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, M.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.