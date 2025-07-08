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        Adana'da kamyonet ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 01:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 01:37
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        Adana'da kamyonet ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Pozantı-Niğde kara yolunda Ahmet Kozan idaresindeki 51 AAG 156 plakalı kamyonet ile Şahin Gültepe yönetimindeki 51 T 0197 plakalı ticari taksi çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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