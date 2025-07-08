Adana'da 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı
Adana'da hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.
Adana'da hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Cengiz Taymur'un (34), "nitelikli hırsızlık" suçundan 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Taymur, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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