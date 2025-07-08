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        Adana'da 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

        Adana'da hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:09
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        Adana'da 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı
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        Adana'da hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Cengiz Taymur'un (34), "nitelikli hırsızlık" suçundan 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Taymur, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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