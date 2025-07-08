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        Adana'da sahte kimlikle araç kiralayıp telefon çaldığı öne sürülen sanığa 9 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte kimlikle araç kiraladığı iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:43
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        Adana'da sahte kimlikle araç kiralayıp telefon çaldığı öne sürülen sanığa 9 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte kimlikle araç kiraladığı iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.E. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 8 Kasım 2024'te müşteki C.K'nin Sakarya Mahallesi'ndeki işletmesinden sahte kimlikle araç kiralama sözleşmesi yaptığını belirtti.

        S.E'nin, daha sonra iş yeri sahibinin cep telefonunu çalıp kiraladığı araçla olay yerinden uzaklaştığını aktaran savcı, sanığın "binanın içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini istedi.

        C.K'nin avukatı ise S.E'den şikayetçi olduklarını yineledi.

        Beyanların ardından hakim, "binanın içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "özel belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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