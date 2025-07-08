Adana'da sahte kimlikle araç kiralayıp telefon çaldığı öne sürülen sanığa 9 yıl hapis

Beyanların ardından hakim, "binanın içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "özel belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

C.K'nin avukatı ise S.E'den şikayetçi olduklarını yineledi.

S.E'nin, daha sonra iş yeri sahibinin cep telefonunu çalıp kiraladığı araçla olay yerinden uzaklaştığını aktaran savcı, sanığın "binanın içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

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