Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana polisinden metruk bina ve parklarda uyuşturucu denetimi

        Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk bina ve parklarda denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana polisinden metruk bina ve parklarda uyuşturucu denetimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk bina ve parklarda denetimler gerçekleştirdi.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 mahallede denetim yaptı.

        Uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla kullandığı metruk binalara baskın yapan ekipler, parklarda da uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetimler kapsamında yaklaşık 600 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde bulundu, aranması olan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti
        Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasbetti
        Adana'da kadını yerde sürükleyerek çantasını çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da kadını yerde sürükleyerek çantasını çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı; mahallelinin saldırdığ...
        Babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı; mahallelinin saldırdığ...
        CHP Genel Başkanı Özel, Adana'da "Halk Buluşması"na katıldı:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adana'da "Halk Buluşması"na katıldı:
        CHP Genel Başkanı Özel: Zeydan başkan, 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor
        CHP Genel Başkanı Özel: Zeydan başkan, 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor