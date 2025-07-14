Adana'da dünürünü tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dünürünü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazmi Çelik ile maktul Abdulkadir Tozkoparan'ın (47) eşi müşteki Safiye Tozkoparan ile oğlu Serhat Tozkoparan ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Çelik, kızının müşteki Serhat Tozkoparan ile evli olduğunu ve aralarında anlaşmazlık bulunduğunu söyledi.

Serhat Tozkoparan'ın kızına işkence yaptığını ileri süren Çelik, şöyle devam etti:

"Kızım, Serhat'a karşılık boşanma davası açtı. Serhat ise sürekli sosyal medyadan kızımı rahatsız edici paylaşımlar yapıyordu. Ben olay günü konuşmak amacıyla Serhat'ın yanına gittim. Serhat'ı aracıma bindirip konuşmak istedim. Serhat araca binmedi. Daha sonra evime giderken aniden karşıma dünürüm Abdulkadir Tozkoparan çıktı. Araçtan inip direk elini beline attı. Üzerime doğru gelmeye başlayınca bir el ateş ettim. Daha sonra oradan uzaklaştım. Adana'da tanıştığım bir kişi aracılığıyla Edirne'ye gittim. Orada polis ekiplerince yakalandım. Ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."