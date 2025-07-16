Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. Serhat Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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