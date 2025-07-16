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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:26 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:34
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Nurullah E. (31) idaresindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet ile Hakan K. (29) yönetimindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazanın ardından motosikletin sürücüsü Nurullah E. ile arkasındaki yolcu Serhat Ş. yola savruldu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. Serhat Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Ekipler, otomobilin sürücüsü Hakan K'yi polis merkezine götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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