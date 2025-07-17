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        Türk Kızılay Sarıçam Şubesi hizmete açıldı

        Türk Kızılay Sarıçam Şubesi törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:26
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        Türk Kızılay Sarıçam Şubesi hizmete açıldı
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        Türk Kızılay Sarıçam Şubesi törenle hizmete girdi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Sarıçam Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde tahsis edilen binada oluşturulan şubenin açılışında, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türk Kızılayın dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin yüzünü ak eden bir kuruluş olduğunu belirten Köşger, "Bu çalışmalar, gittiğimiz yerlerde milletimize ve devletimize karşı büyük sempati oluşmasına vesile olmaktadır. Kimi yerlerde kurban dağıtmakta, kimi yerlerde aş ocakları kurmakta, kimi yerlerde yetimhane açmaktadırlar. Hizmetin sınırı yoktur. Kızılayımız da bu farklı coğrafyalarda hizmetler yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından katılımcılar kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

        Törene Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Türk Kızılay Sarıçam Şube Başkanı Tuğba Aktunç ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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