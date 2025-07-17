Kozan'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Işıklı Mahallesi'nde devrilen traktördeki Ethem G. ve Sedat G. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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