Kozan'da "güven uygulaması" yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde 14-21 Temmuz'da 72 farklı noktada güven uygulaması gerçekleştirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 14-21 Temmuz'da 72 farklı noktada güven uygulaması gerçekleştirdi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 151 fişek ele geçirdi.
Ekipler, trafikte çeşitli ihlaller yaptığı belirlenen 59 motosikletin sürücüsüne de para cezası uyguladı. Eksikleri tespit edilen 10 araç ve 2 motosiklet de trafikten men edildi.
Ekipler, uygulamalarda farklı suçlardan aranması bulunan iki kişiyi de yakaladı.
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