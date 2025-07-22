Kozan'da "güven uygulaması" yapıldı

Ekipler, uygulamalarda farklı suçlardan aranması bulunan iki kişiyi de yakaladı.

Ekipler, trafikte çeşitli ihlaller yaptığı belirlenen 59 motosikletin sürücüsüne de para cezası uyguladı. Eksikleri tespit edilen 10 araç ve 2 motosiklet de trafikten men edildi.

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