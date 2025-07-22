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        Kozan'da "güven uygulaması" yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 14-21 Temmuz'da 72 farklı noktada güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:08
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        Kozan'da "güven uygulaması" yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 14-21 Temmuz'da 72 farklı noktada güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 151 fişek ele geçirdi.

        Ekipler, trafikte çeşitli ihlaller yaptığı belirlenen 59 motosikletin sürücüsüne de para cezası uyguladı. Eksikleri tespit edilen 10 araç ve 2 motosiklet de trafikten men edildi.

        Ekipler, uygulamalarda farklı suçlardan aranması bulunan iki kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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