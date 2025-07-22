Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; aynı aileden 3 ağır yaralı

        ADANA'nın ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 22.07.2025 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; aynı aileden 3 ağır yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’nın ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Kazada otomobil demir yığınına dönerken, devrilen kamyonetin sürücüsü ise hafif yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Ceyhan- Kozan karayolunun Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kozan istikametine seyir halinde olan Halis T. yönetimindeki 01 AHP 666 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan T.’nin kullandığı 01 D 43 81 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, kamyonet ise şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Halis T., eşi Bedia T. ve kızları Damla T. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Hasan T. ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halis T. ile Bedia T., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger hazirandaki asayiş olaylarını değerlendirdi...
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger hazirandaki asayiş olaylarını değerlendirdi...
        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapse çarptırıldı
        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapse çarptırıldı
        Adana'da hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalan...
        Adana'da hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalan...
        Adana'da kuyumcu dükkanında yangın
        Adana'da kuyumcu dükkanında yangın