Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek mevkisinde, Halis T. idaresindeki 01 AHP 666 plakalı otomobil ile Hasan T'nin kullandığı 01 D 4381 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Halis T'nin eşi Bedia ve kızı Damla yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ile eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.