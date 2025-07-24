Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kurtarıldı

Bu sırada yoldan geçen bir sağlık personeli, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuk, düştüğü sulama kanalından vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

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