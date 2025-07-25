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        Adana'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi

        Adana'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:48 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:48
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        Adana'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
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        Adana'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

        Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapılan iyi hizmetlerin 500 yıl sonra da hayırla anıldığını söyledi.

        Çocukların iyi yetişmesi için onlara kol kanat gereceklerini belirten Köşger, "Çocukların çok iyi yetişmesi için aileleri gayret ediyor. Biz de devlet olarak onları destekleyeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bu vatanı bize bırakıp giden cümle şühedadan razı olsun." ifadesini kullandı.

        Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de programda yaptığı konuşmada yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlattı.

        Etkinlikte sünnet ettirilen 25 çocuğa bisiklet ve oyuncak hediye edildi.

        Programa AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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