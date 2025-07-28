Saimbeyli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Eyüplü Mahallesi'nde Halil K'nin evinin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.
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