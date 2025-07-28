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        Saimbeyli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:20
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        Saimbeyli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Eyüplü Mahallesi'nde Halil K'nin evinin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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