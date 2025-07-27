Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok vatandaşlarla görüştü
Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarda oturanlarla bir araya geldi.
Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarda oturanlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altıok, TOKİ konutlarında ikamet eden kişilerle görüştü.
Bina sakinleriyle sohbet eden Altıok, sorunları dinledi.
Altıok, ihtiyaçları yerinde tespit edip çözüm üretmek istediklerini belirterek, bu amaçla vatandaş buluşmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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