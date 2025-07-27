Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.