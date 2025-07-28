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        Motosiklet hırsızından 'gezip geri verecektim' savunması

        ADANA'daKerem Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:40
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        Motosiklet hırsızından 'gezip geri verecektim' savunması
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        ADANA'daKerem Y. (23), mahallede gördüğü motosikleti çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan Kerem Y. sorgusunda, "Hevesim olduğu için dayanamayıp, çaldım. Bir süre gezip, geri verecektim" dedi.

        Olay, 12 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Kerem Y., duvarından tırmanarak evinin avlusuna girdiği S.A.'nın, park halindeki motosikletinin gidon kilidini kırdı. Çaldığı motosikleti sürükleyerek bahçeden çıkaran Kerem Y., koşarak bölgeden ayrıldı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden S.A., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

        'HOŞUMA GİTTİ'

        Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aynı mahallede oturan Kerem Y. olduğunu tespit etti. 'Hırsızlık' ve 'Yağma' suçlarından 5 kaydı bulunan Kerem Y., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Kerem Y., sorgusunda, "Motosikleti sokakta görünce hoşuma gitti. Hevesim olduğu için dayanamayıp, çaldım. Bir süre gezip, geri verecektim" dedi. Kerem Y. işlemlerinin ardından tutuklanırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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