Adana'da orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Adana'da orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'da orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, yangınlara neden oldukları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.