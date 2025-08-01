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        Adana'da termosa gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da sırt çantasındaki termosun tabanına yapılan gizli bölmede 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:28 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:28
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        Adana'da termosa gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Adana'da sırt çantasındaki termosun tabanına yapılan gizli bölmede 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K'nin (32) merkez Seyhan ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

        Evdeki bir sırt çantasında bulunan termosun tabanına yapılan gizli bölmede 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, F.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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