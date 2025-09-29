Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Horzum Yaylası'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı, saldırıda kullanılan silah da bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların M.A.K. ve C.C. olduğunu belirledi.

Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlarda hasar oluştu, kendiliğinden hareket eden park halindeki bir otomobil de refüje çarparak durabildi.

