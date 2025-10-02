Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 4,5 yıl hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden ikinci el elektrikli motosiklet satışı ilanıyla bir kişiyi 18 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:45
        Adana'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 4,5 yıl hapis cezası
        Adana'da internet üzerinden ikinci el elektrikli motosiklet satışı ilanıyla bir kişiyi 18 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.Ç. ve müşteki C.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında müşteki C.A'nın internet sitesinde ikinci el elektrikli motosiklet ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık M.Ç'nin, kendi banka hesabına 18 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın C.A. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, M.Ç'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

        Müşteki C.A. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık M.Ç'yi 4 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

