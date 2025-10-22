Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanığa 19 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:28
        Adana'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığa hapis cezası
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanığa 19 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.Y. ve S.Y. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıklar ile müştekiler E.B, H.A. ve M.D. arasında önceye dayalı husumet bulunduğunu ve olaydan önce telefonda sözlü tartışma yaşadıklarını belirtti.

        Olay günü 19 Mayıs Mahallesi'nde bir arada bulunan müştekilerin yanına motosikletle gelen sanıkların silahla ateş ederek E.B'yi yaşamsal tehlike geçirecek nitelikte ağır yaraladığını anlatan savcı, H.A. ve M.D'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

        Savcı, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3'er kez olmak üzere 45'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

        Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanıklar M.Y. ve S.Y'yi 19 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

