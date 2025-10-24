Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova'nın dalyan havyarı sofraları süslüyor

        ÖMER FANSA - Akdeniz'in kıyısındaki Adana'da dalyanlardan avlanan kefallerden elde edilen havyar, Türkiye'nin farklı illerinde sofraları süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova'nın dalyan havyarı sofraları süslüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FANSA - Akdeniz'in kıyısındaki Adana'da dalyanlardan avlanan kefallerden elde edilen havyar, Türkiye'nin farklı illerinde sofraları süslüyor.

        Önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana, su ürünleriyle de ekonomiye katkı sunuyor. Akdeniz kıyısındaki kentte açıkta balıkçılığın yanı sıra iç sularda da su ürünleriyle ilgili faaliyetler gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki 5 dalyanda avlanan kefaller öncelikle erkek ve dişi olarak ayrılıyor.

        Erkekler perakende balık olarak pazara sunulurken dişilerin yumurtaları ekonomik değeri daha yüksek olan bottarga üretimi için kullanılıyor.

        Bottarga, dişi kefal balığından çıkartılan havyarın, temizlenip kurutulması gibi zahmetli bir sürecin ardından uzun süre dayanması için bal mumuyla kaplanmasıyla hazırlanıyor.

        Kentteki Yelkoma, Çamlık, Akyatan, Tuzla, Bahçe-Hurma Boğazı dalyanlarından avlanan dişi kefallerden elde edilen yılda yaklaşık 1200-1500 kilogram havyar İstanbul, İzmir, Antalya ile sahil şeridindeki bazı oteller ve restoranlarda sofraları süslüyor.

        - "Besin oranı çok yüksek"

        Yumurtalık'taki Yelkoma Dalyanı'nı işleten Sadiye-Kırmızıdam Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yusuf Dahak, AA muhabirine, dalyanda çupra, levrek, mavi yengeç gibi su ürünlerinin yanı sıra yakaladıkları kefalden havyar üretimi yaptıklarını da söyledi.

        Dalyandaki dişi kefallerden aldıkları yumurtaları zahmetli bir sürecin ardından hazır hale getirdiklerini anlatan Dahak, uzun süre dayanması için bal mumuyla kapladıkları havyara talebin fazla olduğunu belirtti.

        Havyarın besin yönünden çok zengin olduğunu anlatan Dahak, "Özellikle kahvaltıda çocuklar için çok çok faydalı. Çocukların göz ve dişleri için büyük faydası var. Besin oranı çok yüksek." diye konuştu.

        Havyar pazarlayan firmanın yetkilisi Tayfun Ulubaş da Çukurova'nın dalyanlarındaki kefallerden elde edilen havyara talebin çok fazla olduğunu belirtti.

        Havyarın kısıtlı sürede yoğun emekle ve yüksek maliyetle elde edildiğini vurgulayan Ulubaş, ürünün kilosunun 3 bin 500 ila 5 bin lira olduğunu ifade etti.

        Ulubaş, besin yönünden zengin olan havyarı özellikle çocuklarına hazır balık yağı veya tabletleri alan ailelerin tercih edilebileceğini vurguladı.

        Havyarı tüketirken de üzerindeki bal mumunun altında kalan doğal zarının soyulması gerektiğine dikkati çeken Ulubaş, ürünün çiğnenip yutulması yerine çikolata veya şeker gibi ağız içinde emilerek tüketilmesi önerisinde bulundu.

        Dalyanda uzun yıllardır kaptanlık yapan Fethi Aydan da kendi çocuklarının devamlı havyar yediğini, şimdi de torunlarının besin değeri yüksek lezzeti severek tükettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa 13 yıl 4 ay hapis
        Adana'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa 13 yıl 4 ay hapis
        DEAŞ adına esnaftan para toplayan grubun elebaşı: Yaşım geçti, bu işlerle u...
        DEAŞ adına esnaftan para toplayan grubun elebaşı: Yaşım geçti, bu işlerle u...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklan...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklan...
        Adana'da kuş avı tartışmasında amcasını öldürdü
        Adana'da kuş avı tartışmasında amcasını öldürdü
        Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
        Adana'da amcasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
        Adana'da sulama kanalındaki valiz panik yarattı
        Adana'da sulama kanalındaki valiz panik yarattı